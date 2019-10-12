Звезды раскрыли гонорары за работу тамадой на свадьбах

Во время свадебного сезона звезды признались, какие суммы они зарабатывают на торжествах. Один из самых солидных гонораров получил певец Николай Басков, который вначале октября выступил тамадой на свадьбе у победительницы телепроекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной и топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова.
Как пишет «Комсомольская правда», певец за свои услуги взял три млн рублей. Как писал в Instagram присутствовавший на свадьбе Дима Билан, «развлекает гостей так, что все хохочут не переставая, может завести на танцы самых усидчивых и непьющих гостей». Теледива Ксения Собчак заявила, что больше нее «свадеб в этой стране провел только Иван Ургант!», однако гонорары тамады она раскрывать отказалась.
Телезвезда Лера Кудрявцева готова провести свадьбу за 30 тысяч евро (2 млн 144 тысячи рублей. У ее соведущего — Оскара Кучеры тариф куда скромнее — 15 тыс. евро (1 млн 72 тысячи рублей). Примерно такой же гонорар, работая тамадой, берет Игорь верник. Как пишет издание, актера на мероприятие приглашает интеллигенция. так как ценят его интеллектуальное остроумие и широкий кругозор.
Телеведущий Андрей Малахов предпочитает вести закрытые мероприятия и всегда подписывает договор «о неразглашении». «Я не просто ведущий, я один из гостей…» — объясняет Андрей Малахов.
Выпускница «Дома-2» Алена Водонаева ведет свадьбы за 800 тысяч рублей, но попросит за размещение в соцсетях доплатить еще 80 тысяч рублей. Ведущая этой программы Ольга Бузова, «может и свадьбу провести, и спеть, но вот только после неудач в личной жизни ее на свадьбы не зовут», — отмечает издание.
По некоторым данным у востребованных звезд за осень может быть по 5 — 6 свадеб.