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11 октября 2017
11:57  11 октября 2017 0

Журналисты посчитали, сколько зарабатывает на корпоративах оказавшаяся в «крайней нужде» Пугачева

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным стала подрабатывать на корпоративахФото: depositphotos.com © URA.RU

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, несколько лет назад заявившая об уходе со сцены, с удовольствием стала подрабатывать на корпоративных мероприятиях. За одно выступление певице платят не менее 20 млн рублей.

Только в сентябре примадонна пела на свадьбе младшего сына главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Уже в конце месяца ее заметили на еще одном корпоративе. «Вел его Максим Галкин. Там еще, помимо него и Пугачевой, выступала британская группа Simply Red», — рассказал изданию «Комсомольская правда» фотограф, работавший на вечеринке.

По данным газеты, если за «заказники» артисты первого эшелона (Киркоров, Басков, Лепс, Шнуров) получают около 100 — 150 тысяч евро, то у Аллы Пугачевой гонорар в два раза больше, 300—350 тысяч евро (20—24 млн. рублей).

Пугачева как-то призналась изданию, что выступает на корпоративах только в случае крайней нужды. И денег ей нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженной. «Раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, то от корпоративов теперь не буду отказываться. Потому что это не концертная деятельность — это совершенно другое», — отметила певица. Она отмечает, что выступление на закрытом мероприятии для нее тоже является развлечением.

На свадьбе своего внука Никиты Преснякова Алла Пугачева пожаловалась на маленькую пенсию. «Пенсия же у меня маленькая. Но год еще протяну», — пообещала певица.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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