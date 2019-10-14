Сразу несколько регионов Урала обогнали столицу России по строительству жилья, а Тюменская область и вовсе оказалась в тройке лидеров, уступив только Московской и Ленинградской областям. Такое исследование подготовили РИА «Новости» на основе данных Росстата.
Согласно статистике, ввод жилья на одного россиянина с июля 2018 по июнь 2019 года в регионах России колеблется от 0,024 до 1,221 квадратных метров жилья на человека. В Тюменской области, оказавшейся в ТОП-3, этот показатель составляет 0,881 квадратных метра на жильца.
На 33-й строке рейтинга расположилась Свердловская область, где за указанный период на одного человека пришлось 0,467 кв. метра нового жилья. Далее идут Челябинская область (45-е место), Пермский край (50-е), Югра (58-е), Ямал (60-е) и Курганская область (68-е).
Москва оказалась на 46-й строчке списка, уступив сразу трем уральским регионам. В тройке худших регионов по вводу жилья оказались Мурманская и Магаданская области, а также Чукотский автономный округ.