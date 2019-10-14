13 октября 2019

Урал обогнал Москву по строительству жилья. Рейтинг регионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон «Светлый» проект TEN, trashtag челлендж. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, человек, люди, уборка, новострой
По вводу жилья Москва уступает Тюменской, Свердловской и Челябинской областямФото: Алексей Колчин © URA.RU

Сразу несколько регионов Урала обогнали столицу России по строительству жилья, а Тюменская область и вовсе оказалась в тройке лидеров, уступив только Московской и Ленинградской областям. Такое исследование подготовили РИА «Новости» на основе данных Росстата.

Согласно статистике, ввод жилья на одного россиянина с июля 2018 по июнь 2019 года в регионах России колеблется от 0,024 до 1,221 квадратных метров жилья на человека. В Тюменской области, оказавшейся в ТОП-3, этот показатель составляет 0,881 квадратных метра на жильца.

На 33-й строке рейтинга расположилась Свердловская область, где за указанный период на одного человека пришлось 0,467 кв. метра нового жилья. Далее идут Челябинская область (45-е место), Пермский край (50-е), Югра (58-е), Ямал (60-е) и Курганская область (68-е).

Москва оказалась на 46-й строчке списка, уступив сразу трем уральским регионам. В тройке худших регионов по вводу жилья оказались Мурманская и Магаданская области, а также Чукотский автономный округ.

Расскажите о новости друзьям
Дом Рейтинги Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...