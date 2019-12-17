Представитель церкви рассказал, что имеет странички во всех популярных соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители РФ должны узнавать о добрых делах Российской православной церкви (РПЦ) с помощью поисковиков в интернете. Такую позицию озвучил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Представитель РПЦ отметил, что присутствует во всех популярных социальных сетях, чтобы общаться с людьми «по самым актуальным вопросам». «Когда меня такие люди с пафосом спрашивают, какие добрые дела делает церковь, я отвечаю: „Господь Бог дал вам ‚Яндекс‘ и Google, научитесь уже, наконец, ими пользоваться“», — заявил Легойда в интервью « Федеральному агентству новостей».

Представитель церкви подчеркнул, что достаточно увидеть первых 20 ссылок в поисковиках, чтобы понять, какой огромный объем работ выполняет РПЦ. При этом Легойда уточнил, что каждый выбирает свои источники, откуда можно получать информацию. По его мнению, из-за этого некоторые люди не знают о церкви «ничего настоящего», опираясь «на искаженные или откровенное лживые» данные.