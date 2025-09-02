Вучич назвал Путина самим дорогим другом Сербии

Президент Сербии Александр Вучич назвал российского лидера Владимира Путина «самым дорогим другом» своей страны. Он подчеркнул, что всегда рад встречам с президентом России.
«Я всегда очень доволен, когда президент имеет время и возможность встретиться со мной и нашей делегацией. И я думаю, что была хорошая встреча, господин президент, он дорогой друг нашей страны», — заявил Вучич, отвечая на заявление журналиста Павла Зарубина о том, что его будут опять критиковать на Западе за встречу с Путиным. Интервью с сербским лидером опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Сербский лидер также выразил особую благодарность Путину за поддержку Сербии и ее народа. Помимо этого, Вучич отметил, что на переговорах обсуждались вопросы энергетики, военно-технического сотрудничества, а также участие российских компаний в инфраструктурных проектах Сербии. Он также выразил надежду на продолжение диалога между странами и анонсировал новые встречи на высшем уровне как в Москве, так и в Белграде.
В Пекине 2 сентября прошли переговоры между президентами России и Сербии. Переговоры продолжались более часа и состоялись в государственной резиденции «Дяоюйтай». Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий. Мероприятие также освещает другой журналист агентства — Роман Наумов.
В ходе встречи Александр Вучич подчеркнул, что Сербия остается единственным европейским государством, не присоединившимся к антироссийским санкциям, и намерена придерживаться подобной позиции в дальнейшем. Владимир Путин, в свою очередь, отметил уважительное отношение к самостоятельности внешнеполитического курса Сербии.
