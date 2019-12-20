СМИ: ипотека не по карману большинству российских семей

Ипотека по карману лишь 46% семей
Большинство российских семей не имеют возможность взять ипотечный кредит и выплачивать его. Это следует из заявления генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника.
«Сегодня по тем данным, которые мы имеем, взять ипотечный кредит и выплачивать его <…> могут порядка 46% семей. К 2024 году доля семей должна превысить 50% и стремиться к 60%», — приводит ТАСС слова Плутника.
Средний месячный доход семьи, которая выплачивает ипотеку, колеблется в районе 70-80 тысяч рублей; средняя стоимость квартиры — 2,9 млн рублей; средний ежемесячный платеж — 21-22 тысячи рублей. В 2017—2019 годах жилье в ипотеку купили больше 3,5 млн семей.