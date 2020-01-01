31 декабря 2019

В России повысили цены на водку и коньяк

© Служба новостей «URA.RU»
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Закупать алкоголь у дистрибьюторов стало дорожеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России с 1 января выросли цены на крепкий алкоголь. Согласно указу Министерства финансов, минимальная стоимость бутылки водки выросла до 230 рублей.

«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT. Стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 литра с 1 января увеличилась с 388 до 433 рублей. Бренди подорожало до 315 рублей, раньше его минимальная цена составляла 307 рублей.

Серьезно вырос в цене этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья — на 32,5%, до 57 рублей за литр безводного спирта. Также выросли закупочные цены на алкоголь у производителей и дистрибьюторов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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