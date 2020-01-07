Экономист рассказал, что подорожает в России в 2020 году

Серьезный рост цен ожидается на монополизированных рынках Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 2020 году могут вырасти цены на автомобили, недвижимость, импортные товары, сотовую связь и авиабилеты. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился экономист Константин Селянин.

«Во-первых подорожают автомобили. Это связано с тем, что с 1 января введен новый в 2,5 раза более высокий утилизационный сбор. Это добавляет цене любого автомобиля от 100 до 200 тысяч рублей», — объяснил эксперт. Во-вторых, по мнению Селянина, могут вырасти цены на недвижимость из-за массового перехода на эскроу-счета. Застройщики не смогут больше получать деньги за еще не сданные квартиры, а средства граждан будут храниться на специальных счетах в банке, передает сайт VSE42.RU. Экономист рассказал, что это увеличит расходы застройщиков, и они попытаются переложить их на плечи покупателей.

Также могут подорожать товары и услуги, которые напрямую связаны с курсом рубля по отношению к валютам. В пример Селянин привел импортные продукты питания и заграничные туры. Он добавил, что ожидает серьезные изменения цен на монополизированных рынках. «Будут дорожать более серьезными, чем инфляция темпами, те товары и услуги, где доминируют монополии. Это уже начинает происходить в отношении сотовой связи», — высказался экономист.

По его словам рост цен на сотовую связь связан с вступлением в силу закона об устойчивой работе рунета. Согласно документу, в России будет создан резервный интернет для бесперебойной работы российской сети в случае, если отечественные операторы связи не смогут подключиться к зарубежным серверам, сообщает «Ридус». Селянин уверен, что у операторов появятся дополнительные расходы, которые они попытаются переложить на обычных граждан.

Помимо этого, эксперт отметил что могут подорожать авиабилеты. «У нас массово фактически летают 3,5 авиакомпании. Безусловно на этих рынках есть угроза того, что будет монопольный сбор, условия для этого есть», — подчеркнул он.