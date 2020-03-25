Шойгу заявил об угрозе военным объектам России

Шойгу рассказал о проникновении западной оппозиции на военные объекты РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западная оппозиция регулярно пытается проникнуть на военные базы России.

«В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками [военнослужащих] и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят», — цитирует Шойгу РИА «Новости». По его информации, агенты снимают входы и выходы закрытых объектов и выкладывают их в интернет.

Шойгу считает, что на Западе таких активистов давно бы привлекли к ответственности. Он призвал сенаторов отрегулировать российское законодательство в данной области. Министр обороны добавил, что растет и количество кибератак против российской армии. С каждым годом их количество увеличивается на 12%.

Ранее сообщалось, что США получили оборудование, которое может вывести из строя спутники РФ. Система блокирует популярные диапазоны радиосвязи, лишая противника возможности получать предупреждения о ракетных ударах и проводить видеоконференции.