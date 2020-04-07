Кадыров ответил Мишустину на критику губернаторов за закрытие границ

Рамзан Кадыров заявил, что Чечня не закрывала границы для транспорта и доставки продовольствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Руководство Чеченской Республики не говорило о закрытии региона, его границы по-прежнему открыты для транзитного транспорта, перевозок продовольствия, медикоментов и оборудования. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров на своем telegram-канале после того, как премьер-министр России Михаил Мишустин подверг критике решение руководителей ряда регионов закрыть границы.

«В разной форме ограничения введены в десятках субъектов. Но, если он имел в виду именно ЧР, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию», — написал Кадыров. По его словам, руководство региона не закрывало границы для транзитного транспорта и не принимали меры, которые негативно отразились бы на логистике, а введенные ограничительные меры — это стремление обезопасить жителей республики.

Ради спасения жизни, как добавил глава региона, можно «и две недели и два месяца» находиться в изоляции и идти на любые жесткие меры: «Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы».

Ранее, напомним, Рамзан Кадыров ужесточил режим карантина в республике из-за эпидемии коронавируса. Речь идет о введении комендантского часа, а также закрытии границ для всех видов транспорта. Исключением стала только доставка продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные меры чрезмерными. Премьер-министр Михаил Мишустин подверг критике губернаторов, которые пошли на такие ограничения.