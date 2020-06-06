Экономист: у доллара нет конкурентов на мировой арене

Доллар станет валютой для спасения денег в кризис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Евро и юань не смогут заменить американский доллар в качестве главной мировой валюты даже в долгосрочной перспективе. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Юрченко. По его словам, в условиях нестабильной экономики доллар будет сохранять свое лидерство.

«Доллар будет оставаться ключевой мировой резервной валютой. Так бывает всегда, когда есть страна-лидер мировой экономики, а по своим масштабам американская экономика аналогов себе не знает. В период нестабильности и кризиса спасаться деньги будут в долларах», — пояснил он.

Экономист отметил, что к евро доверие ниже, особенно в условиях нестабильной экономики. Это связано с тем, что евро является коллективной валютой и ее стабильность зависит не только от изменений на мировых финансовых рынках, но и от отношений между странами Евросоюза. По словам Юрченко, во время тяжелых испытаний странам бывает сложно между собой договориться.

Китайские власти хотели бы, чтобы юань занимал место главной мировой валюты, рассказал экономист. «Они отлично осознают, что это произойдет не сегодня, не через 10 или 20 лет, но в какой-то перспективе более отдаленной они могут претендовать на те позиции, которые сегодня занимает доллар. Но, естественно, убиваться ради этого они не будут. Китай планомерно растит свою экономику», — заключил Юрченко.

Сейчас китайская экономика начинает потихоньку оправляться от пандемии коронавируса, которая и началась в этой стране. Ранее стало известно, что за время карантина в КНР розничные продажи упали на 20,5%, пишет агентство Nation News. В Пекине власти уже готовы раздавать жителям ваучеры на покупки, чтобы повысить потребительский спрос. Всего власти планируют раздать 12,2 млрд юаней, сообщает телеканал 360.

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