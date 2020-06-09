ВОЗ призвала РФ готовиться к росту заболеваемости коронавирусом

Система здравоохранения России должна сохранить готовность к возможному росту числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом журналистам заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Важно помнить об эффективных мерах, и когда ограничения начинают сниматься, важно <…> поддерживать готовность системы здравоохранения реагировать на двойную проблему: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев», — приводит ТАСС слова Вуйнович. По ее словам, ВОЗ рекомендует россиянам продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее, напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Адан Гебрейесус сообщил об ухудшении ситуации с пандемией в мире, напомнив, что зафиксировано почти семь миллионов случаев заражения и почти 400 тысяч смертей.
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