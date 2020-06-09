08 июня 2020

ВОЗ призвала РФ готовиться к росту заболеваемости коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, карантин, медицина, врачи, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон
Россия должны быть готова к росту числа зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Система здравоохранения России должна сохранить готовность к возможному росту числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом журналистам заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Важно помнить об эффективных мерах, и когда ограничения начинают сниматься, важно <…> поддерживать готовность системы здравоохранения реагировать на двойную проблему: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев», — приводит ТАСС слова Вуйнович. По ее словам, ВОЗ рекомендует россиянам продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее, напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Адан Гебрейесус сообщил об ухудшении ситуации с пандемией в мире, напомнив, что зафиксировано почти семь миллионов случаев заражения и почти 400 тысяч смертей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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