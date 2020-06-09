Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Призыв некоторых членов участковых избирательных комиссий (УИК) к бойкоту общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ — капля в море и не отражает общего настроения, заявила в разговоре с URA.RU политолог Анна Федорова. Она выразила мнение, что эти люди могут состоять в оппозиционных политических партиях.

Ранее члены избирательных комиссий с правом решающего голоса начали распространять открытое письмо, в котором призвали своих коллег отказаться от участия в плебисците. На момент публикации подпись под этим письмом поставили менее 200 человек.

По словам Федоровой, бойкотом это назвать сложно. «В России очень много избирательных комиссий, порядка миллиона человек в этом задействованы. То есть это абсолютно капля в море», — сказала URA.RU политолог. В течение голосования (оно пройдет с 25 июня по 1 июля) откроется более 97 тысяч участков, на каждом из них работают не менее 10 человек. Таким образом, обеспечивать процесс голосования будут почти 1 миллион человек. Подписи под обращением поставили около 200 человек, то есть менее 0,02% членов УИК

В причастности к этим призывам Федорова заподозрила блогера Алексея Навального. «Когда Навальному и оппозиции выгодно, то они представляют коронавирус как несуществующий и обвиняют власть в том, что она несправедливо вводит карантин. А когда им становится невыгодно, они вдруг начинают беспокоиться о здоровье людей. Это предлог, который выглядит очень фальшиво», — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что при проведении голосования будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Таким образом, ссылки на угрозу здоровью людей выглядят необоснованными.

Если бы оппозиционеров действительно волновало здоровье людей, они бы вспомнили о продавцах, таксистах и курьерах, которые работали в разгар эпидемии в стране, отметила Федорова: «Они рисковали, спасибо им за это огромное. Почему Навальный не пытался этим воспользоваться, не знаю, может, чем-то другим был занят».

Политолог подчеркнула, что очевидны его намерения максимально дискредитировать голосование по поправкам в Конституцию РФ. «Отсюда это притягивание за уши членов избиркомов. Удивительным образом все [недовольные] — члены оппозиционных партий», — заключила Федорова.

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