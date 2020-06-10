Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Еврокомиссия утверждает, что Россия и Китай якобы участвовали в дезинформационных кампаниях с начала пандемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С начала пандемии коронавируса Россия и Китай якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза. Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

Авторы документа уверены, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях». «Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай», — цитирует ТАСС замглавы ЕК Веры Юровой. По ее словам, у Еврокомиссии есть доказательства, чтобы подтвердить свои заявления.

Ранее в Еврокомиссии уже высказывали мнение, что «источники из России» дезинформируют страны Евросоюза и распространяют там теории заговора о ситуации с COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что дезинформационную кампанию развернули против России, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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