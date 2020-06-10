Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

С начала пандемии коронавируса Россия и Китай якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза. Об этом говорится в документе Еврокомиссии.
Авторы документа уверены, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях». «Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай», — цитирует ТАСС замглавы ЕК Веры Юровой. По ее словам, у Еврокомиссии есть доказательства, чтобы подтвердить свои заявления.
Ранее в Еврокомиссии уже высказывали мнение, что «источники из России» дезинформируют страны Евросоюза и распространяют там теории заговора о ситуации с COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что дезинформационную кампанию развернули против России, передает телеканал 360.
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