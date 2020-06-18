Названы примерные сроки возобновления международного туризма

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В ближайшее время Евросоюз определит третьи страны, для которых с 1 июля откроются границы ЕС. Туроператоры считают, что России не будет в этом списке. Это связано с тем, что в стране до сих пор сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, напоминает агентство Nation News .

По словам представителя АТОР, по данному вопросу между РФ и другими странами проходят консультации. Он отметил, что на сегодняшний день границы открыты только внутри Евросоюза, внешние границы начнут постепенно открывать со следующего месяца.

«Наверное, пройдёт ещё какое-то время, по оценкам авиакомпаний, например, это может произойти в III квартале, но будет это август или сентябрь — никто, увы, не знает. Есть информация, что, может быть, будут сначала открываться рейсы в СНГ», — сказал Горин во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Международный туризм может возобновиться в третьем квартале 2020 года. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Сейчас по этому вопросу по данному вопросу между РФ и другими странами проходят консультации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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