В России скончались 500 медиков, зараженных коронавирусом

Врачи могут заразиться коронавирусом как в больнице, так и не на рабочем месте Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за время пандемии скончалось порядка 500 медицинских работников, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Росздравнадзор.

«Почти 500 медиков умерли в России из-за коронавируса», — приводит данные Росздравнадзора ТАСС.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, что использование масок, комбинезонов и других средств не способно обеспечить медикам 100% защиту от коронавируса. По его словам, врачи зачастую заражаются в раздевалке выхода из инфекционного отделения.

При этом, как считает главный врач инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко, медработники чаще заражаются COVID-19 не на рабочем месте. Он заявил, что в защитном костюме риск инфицироваться гораздо меньше, сообщает RT.

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