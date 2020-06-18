В России скончались 500 медиков, зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Врачи могут заразиться коронавирусом как в больнице, так и не на рабочем месте Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за время пандемии скончалось порядка 500 медицинских работников, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Росздравнадзор.

«Почти 500 медиков умерли в России из-за коронавируса», — приводит данные Росздравнадзора ТАСС.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, что использование масок, комбинезонов и других средств не способно обеспечить медикам 100% защиту от коронавируса. По его словам, врачи зачастую заражаются в раздевалке выхода из инфекционного отделения.

При этом, как считает главный врач инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко, медработники чаще заражаются COVID-19 не на рабочем месте. Он заявил, что в защитном костюме риск инфицироваться гораздо меньше, сообщает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...