Instagram запретил публикации о лечении гомосексуальности

Instagram выступил против репаративной терапии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Instagram решил запретить публикации на тему репаративной терапии — смены ориентации с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора по вопросам общественной политики соцсети для Европы, Ближнего Востока и Африки Тары Хопкинс.

«Мы не допускаем нападений на людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности», — сказала Хопкинс, добавив, что отныне площадка не будет рекомендовать контент, связанный с услугами репаративной терапии. Под ограничение попали отзывы о ее эффективности, а также посты восхваляющие или поддерживающие эту практику.

Репаративная медицина, по данным из открытых источников, предполагает изменения гомосексуальной или бисексуальной ориентации на гетеросексуальную через лоботомию, химическую кастрацию и традиционную терапию. Большая часть медицинского сообщества подвергает эту методику критике, а в некоторых странах она запрещена на уровне законодательства.

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