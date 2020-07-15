Ученые нашли разницу между современными и советскими подростками

Современные подростки более любознательны советских Фото: Анна Майорова © URA.RU

Современные подростки более амбициозные, чем советские, однако, они перекладывают ответственность на других. К такому выводу пришли ученые Психологического института Российской академии образования (ПИ РАО).

По словам исследователей, самая большая разница между современными и советскими подростками проявляется по параметру ответственности, так как сегодня молодежь перекладывает ответственность на других. «Это свидетельствует не только об их неготовности к принятию важных жизненных решений, но и о том, что современное общество и не требует от детей личной ответственности, максимально ограждает их от самостоятельности», — приводит слова заведующей лабораторией научных основ детской практической психологии ПИ РАО Аллы Андреевой РИА «Новости».

При этом современные подростки оказались более амбициозными и рассчитывают на достижение более высоких целей, говорится в исследовании. По мнению директора ПИ РАО Павла Сергоманова, в усилении этих качеств большую роль сыграло дополнительное образование. Ученые пришли к выводу, что нынешние подростки более любознательны, чем советские подростки. В исследовании принимали участие люди 1974 и 2004 года рождения.

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