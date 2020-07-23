Бывший муж Бузовой устроил пьяный дебош в самолете

Российский футболист Дмитрий Тарасов с пьяной компанией устроили дебош в самолете. Инцидент произошел во время перелета из Казани в Москву.
«Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек 5-6 орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова б/п, просил успокоить их», — приводит «Пятый канал» слова очевидца из социальной сети. Отмечается, что компании футболиста не раз напоминали о запрете распития спиртного и собирались вызвать полицию в аэропорт Москвы. Информацию о пьяном дебоше в полиции и аэропорте пока не подтвердили, пишут «Невские новости».
Ранее сообщалось, что телеведущая и певица Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию из-за избиений бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. По признанию артистки, в течение долгого времени она не хотела выносить скандал «на всеообщее обозрение». Однако причиной развода Тарасова и Бузовой стал отказ супруги заводить детей, передает «