Бывший муж Бузовой устроил пьяный дебош в самолете

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, тарасов дмитрий, бузова ольга
О пьяном дебоше Дмитрия Тарасова сообщил очевидец Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский футболист Дмитрий Тарасов с пьяной компанией устроили дебош в самолете. Инцидент произошел во время перелета из Казани в Москву.

«Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек 5-6 орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова б/п, просил успокоить их», — приводит «Пятый канал» слова очевидца из социальной сети. Отмечается, что компании футболиста не раз напоминали о запрете распития спиртного и собирались вызвать полицию в аэропорт Москвы. Информацию о пьяном дебоше в полиции и аэропорте пока не подтвердили, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что телеведущая и певица Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию из-за избиений бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. По признанию артистки, в течение долгого времени она не хотела выносить скандал «на всеообщее обозрение». Однако причиной развода Тарасова и Бузовой стал отказ супруги заводить детей, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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