Бывший муж Бузовой устроил пьяный дебош в самолете

О пьяном дебоше Дмитрия Тарасова сообщил очевидец Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский футболист Дмитрий Тарасов с пьяной компанией устроили дебош в самолете. Инцидент произошел во время перелета из Казани в Москву.

«Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек 5-6 орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова б/п, просил успокоить их», — приводит «Пятый канал» слова очевидца из социальной сети. Отмечается, что компании футболиста не раз напоминали о запрете распития спиртного и собирались вызвать полицию в аэропорт Москвы. Информацию о пьяном дебоше в полиции и аэропорте пока не подтвердили, пишут «Невские новости».