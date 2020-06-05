Захарова ответила на призыв японского политолога забрать Курилы

Мария Захарова считает, что заявление Юкио Касиямы не помогут налаживанию двусторонних отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Призыв японского политолога и журналиста Юкио Касиямы отобрать Курильские острова у России не поможет в диалоге между двумя странами. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов», — цитирует Захарову радио «Говорит Москва». Он подчеркнула, что слова Касиямы не окажут положительного эффекта на отношения между Россией и Японией в этом вопросе.

Ранее японский журналист и политолог Юкио Касияма призвал власти Японии настаивать на возврате всех четырех островов Южных Курил, а не двух, как планируется, напоминает VSE42.ru. В разговоре с URA.RU доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин пояснил, что Россия может отдать Курилы Японии, если в стране сменится правительство.

Принадлежность Курильских островов — вопрос, который Япония и Россия решают в течение многих лет. Москва считает острова территорией РФ, ссылаясь на Акт о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, согласно которому Токио потерял суверенитет над Южными Курилами.

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