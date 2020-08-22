22 августа 2020

В Беларуси у оппозиции не нашлось достойного кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Новый кандидат в президенты Беларуси от оппозиции еще не определен Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Оппозиция Беларуси еще не определилась, кто будет кандидатом в случае новых выборов президента. Об этом заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«Кандидат от оппозиции в случае новых выборов главы Белоруссии пока не определен», — цитирует Латушко РИА «Новости».

Накануне экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отказалсь баллотироваться в президенты в случае проведения повторных выборов. Она покинула Беларусь практически сразу после президентских выборов 9 августа. По информации Центризбиркома, за нее проголосовало 10,1% избирателей, за действующего президента Александра Лукашенко — 80,1%, пишет RT. Самой Тихановской предложили стать «переходным президентом». До этого она заявила о готовности стать национальным лидером и сотрудничать с Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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