В Беларуси у оппозиции не нашлось достойного кандидата

Оппозиция Беларуси еще не определилась, кто будет кандидатом в случае новых выборов президента. Об этом заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.
«Кандидат от оппозиции в случае новых выборов главы Белоруссии пока не определен», — цитирует Латушко РИА «Новости».
Накануне экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отказалсь баллотироваться в президенты в случае проведения повторных выборов. Она покинула Беларусь практически сразу после президентских выборов 9 августа. По информации Центризбиркома, за нее проголосовало 10,1% избирателей, за действующего президента Александра Лукашенко — 80,1%, пишет RT. Самой Тихановской предложили стать «переходным президентом». До этого она заявила о готовности стать национальным лидером и сотрудничать с Россией.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.