ВОЗ зафиксировала в мире рекордный рост числа зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 сентября, — 278-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 188-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 307 930 тысяч человек по всему миру, что стало абсолютным рекордом за весь период пандемии. Общее число инфицированных достигло 29 180 551. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 21 202 819 пациентам (+213 405), жертвами вируса стали 933 978 человек (+3 630).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 708 458 американцам. Следом идут Индия (4 845 003) и Бразилия (4 330 455). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 062 811.

Вакцина и лекарство

На создание детской вакцины от коронавируса уйдут годы, потому что процесс ее испытания потребует много времени, заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов. При этом он подчеркнул, что в срочном создании препарата нет необходимости, поскольку большинство детей переносят COVID-19 в достаточно легкой форме.

Защитить организм от тяжелого течения коронавируса могут не только медикаменты, но и аллергическая астма, считает академик РАН Александр Караулов. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики.

Коронавирус в России

В некоторых регионах страны зафиксирован небольшой рост случаев заражения, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, это связано с возвращением людей из отпусков и повышением активности. Министр призвал россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности и самоизоляцию в случае появления симптомов.

Компании из сферы торговли хотят отказаться от обеззараживания воздуха при помощи рециркуляторов. Профильные объединения утверждают, что работа таких аппаратов в больших помещениях бесполезна, а покупка их в необходимом количестве обойдется в миллионы рублей.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин выделил 1,89 млрд рублей на выплаты соцработникам , оказывающим услуги пациентам с COVID-19, и специалистам из групп риска. Речь идет о тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций соцпрофиля. Размер выплат составит от 10 до 60 тысяч рублей в зависимости от квалификации сотрудника и от того, находится ли он в непосредственном контакте с пациентом.

Коронавирус в мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении всеобщего карантина в стране на три недели. Локдаун начнется 19 сентября и будет включать в себя ограничения на передвижения граждан, закрытие образовательных учреждений, прекращение работы ресторанов, кафе и офисов.

В странах Европы, несмотря на рост заболеваемости , решили не спешить с введением карантина. Там уверены, что введение ограничений — не основа защиты, а крайняя мера, которая принимается для замедления распространения вируса. Всплески заражений планируют купировать на региональном уровне.

Специалисты Massachusets General Hospital пришли к выводу, что вспышку коронавируса можно предсказывать с помощью запросов пользователей Google. Ученые изучили запросы людей 15 штатов США и поняли, что за несколько недель до заболевания люди писали искали информацию на тему проблем с желудочно-кишечным трактом и потерей аппетита (симптомы коронавируса).