Сегодня, 14 сентября, — 278-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 188-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки COVID-19 диагностирован у 307 930 тысяч человек по всему миру, что стало абсолютным рекордом за весь период пандемии. Общее число инфицированных достигло 29 180 551. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 21 202 819 пациентам (+213 405), жертвами вируса стали 933 978 человек (+3 630).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 708 458 американцам. Следом идут Индия (4 845 003) и Бразилия (4 330 455). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 062 811.
Вакцина и лекарство
На создание детской вакцины от коронавируса уйдут годы, потому что процесс ее испытания потребует много времени, заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов. При этом он подчеркнул, что в срочном создании препарата нет необходимости, поскольку большинство детей переносят COVID-19 в достаточно легкой форме.
Защитить организм от тяжелого течения коронавируса могут не только медикаменты, но и аллергическая астма, считает академик РАН Александр Караулов. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики.
Коронавирус в России
В некоторых регионах страны зафиксирован небольшой рост случаев заражения, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, это связано с возвращением людей из отпусков и повышением активности. Министр призвал россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности и самоизоляцию в случае появления симптомов.
Компании из сферы торговли хотят отказаться от обеззараживания воздуха при помощи рециркуляторов. Профильные объединения утверждают, что работа таких аппаратов в больших помещениях бесполезна, а покупка их в необходимом количестве обойдется в миллионы рублей.
Премьер-министр страны Михаил Мишустин
Коронавирус в мире
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении
В странах Европы, несмотря на
Специалисты Massachusets General Hospital пришли к выводу, что вспышку коронавируса можно предсказывать с помощью запросов пользователей Google. Ученые изучили запросы людей 15 штатов США и поняли, что за несколько недель до заболевания люди писали искали информацию на тему проблем с желудочно-кишечным трактом и потерей аппетита (симптомы коронавируса).
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