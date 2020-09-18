Ветеран раскрыл уникальные методы советской разведки

Советская нелегальная разведка превосходила аналогичные организации других стран за счет использования уникальных методов. Об этом рассказал президент ассоциации ветеранов подразделения спецназначения «Вымпел» Валерий Попов.
«Советская нелегальная разведка славилась своими уникальными методами, которые помогали ей обходить конкурентов», — цитирует Попова РИА «Новости». В качестве примера бывший разведчик рассказал историю Алексея Козлова, который во времена СССР работал в ЮАР, где получил информацию о секретной ядерной программе. Позже он был раскрыт и арестован. Его пытали, а после обменяли на нескольких западных агентов и вернули на родину.
Через некоторое время он снова попросил начальство отправить его работать на Запад, хотя его личность была раскрыта. По мнению Попова, решение повторно отправить Козлова на спецоперацию являлось одновременно парадоксальным и выигрышным. Сработал расчет на то, что никто не поверит в новую секретную работу известного всем шпиона.
Попов также не согласился с популярным сравнением тактики в разведке с игрой в шахматы. По его мнению, в отличие от шахмат, в разведке поле безграничное, а сами фигуры могут не следовать правилам.
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