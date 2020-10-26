Советник Кадырова назвал Макрона «террористом номер один в мире»

Советник главы Чеченской Республики, муфтий Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «террористом номер один в мире». Причиной стало распоряжение главы государства создать карикатуры на пророка Мухаммеда после убийства чеченцем школьного учителя под Парижем. Заявление муфтия опубликовано на странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram.
Макрон, как говорится в сообщении, «преследуя западные либеральные взгляды на все, что связано с духовной жизнью общества», ушел далеко от общечеловеческих ценностей и дал поручение повесить карикатуры на «величайшего из людей Пророка Мухаммада» на все правительственные здания страны.
«Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире», — говорится в заявлении. Также французского лидера в нем называют «врагом человечества» и «врагом всех мусульман», который не имеет «никаких нравственных устоев и ценностей». Действия президента Франции, как отмечается, разжигают межнациональную и межрелигиозную рознь.
Ранее, как напоминает