26 октября 2020

Советник Кадырова назвал Макрона «террористом номер один в мире»

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эммануэля Макрона раскритиковали за позицию относительно мусульманского сообщества Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram

Советник главы Чеченской Республики, муфтий Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции Эммануэля Макрона «террористом номер один в мире». Причиной стало распоряжение главы государства создать карикатуры на пророка Мухаммеда после убийства чеченцем школьного учителя под Парижем. Заявление муфтия опубликовано на странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram.

Макрон, как говорится в сообщении, «преследуя западные либеральные взгляды на все, что связано с духовной жизнью общества», ушел далеко от общечеловеческих ценностей и дал поручение повесить карикатуры на «величайшего из людей Пророка Мухаммада» на все правительственные здания страны.

«Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире», — говорится в заявлении. Также французского лидера в нем называют «врагом человечества» и «врагом всех мусульман», который не имеет «никаких нравственных устоев и ценностей». Действия президента Франции, как отмечается, разжигают межнациональную и межрелигиозную рознь.

Ранее, как напоминает News.ru, на стену ратуши в городе Монпелье спроецировали карикатуры на пророка Мухаммеда, публиковавшиеся в журнале Charlie Ebdo, из-за которых, по мнению французской полиции, произошло убийство учителя.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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