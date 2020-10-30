Медикам утвердили новые выплаты из-за коронавируса

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Медицинские работники получат новые компенсации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти РФ выделят около 25 миллиардов рублей на коронавирусные выплаты медикам в октябре. Соответствующие распоряжения о выделении средств из бюджета согласованы с Минфином РФ.

«Проект подготовлен на основании представленных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья заявок», — приводит ТАСС выдержку из распоряжения кабмина. Согласно документам, за выполнение особо важных работ медработникам из федерального бюджета будет перечислено 24,79 миллиардов рублей.

Выплаты медикам, непосредственно работающим с коронавирусной инфекцией, президент РФ Владимир Путин утвердил в апреле этого года, сообщает «Дни.ру». Согласно его постановлению, весь медицинский персонал ежемесячно получает до 80 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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