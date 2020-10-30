В России придумали, как переселить жителей в коттеджи

«Единая Россия» собирается в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о распространении на индивидуально-жилищное строительство (ИЖС) механизма эскроу-счетов (на этапе строительства деньги от покупателя жилья поступают не напрямую застройщику, а остаются на банковском счете до момента сдачи объекта). Депутат Госдумы Александр Якубовский на круглом столе 30 октября сообщил, что нововведения обеспечат безопасность средств граждан и ускорят развитие ИЖС.
«Партия уже готовит свои законодательные инициативы и в ближайшее время, во исполнение поручения [председателя „Единой России“] Дмитрия Медведева, внесет их на рассмотрение Федерального Собрания», — сообщил Александр Якубовский. Политик привел данные, по которым более 60% граждан хотели бы проживать в своем доме. Общий спрос населения на ИЖС в пятилетней перспективе составляет 3 млн домов. Но при текущих объемах строительства он будет удовлетворен не менее чем за 19 лет.
«Все вместе позволяет сделать вывод, что в настоящий момент всем нам предстоит предпринять значительные усилия, чтобы обе части рынка, и продавец, и покупатель, были готовы удовлетворить потребности друг друга», — подчеркнул Александр Якубовский. Кроме того, партия предложила создать типовые проекты индивидуальных жилых домов, которые удешевят строительство и сделают его более понятным для банков. Совместно с Дом.РФ единороссы выберут до десяти регионов, где на льготных условиях будут выделены земли под застройку ИЖС индустриальным способом.
По поручению президента Владимира Путина к 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн квадратных метров. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в августе сообщал, что развитие ИЖС станет отдельным направлением деятельности партии.
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