Моргенштерн начал вести дневник о вредных привычках

Моргенштерн решил вести открытый дневник после отказа от вредных привычек Instagram, morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн решил отказаться от вредных привычек. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

«Я решил вести дневник в своем telegram-канале про то, как я избавляюсь от зависимостей. Я там буду писать, что я чувствую, как меня ломает, что я делаю, чем занимаюсь, и вообще свое состояние на протяжении отказа от курения, алкоголя», — заявил рэпер. Он отметил, что самым сложным будет первый месяц отказа от вредных привычек.

По словам Моргенштерна, он решил вести дневник в открытую, так как это будет его мотивировать. Он считает, что его опыт будет полезен тем, кто также зависим от вредных привычек.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Моргенштерн и Сергей Шнуров «уродуют» молодежь. По его словам, современные артисты занимаются хайпом, что может быть связано с безнаказанностью, а также плохо влияют на подростков, пишет «Ридус».