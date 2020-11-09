Москва ответила Баку на слова о «случайно» сбитом вертолете

МИД России позитивно оценивает тот факт, что Баку сразу признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве.
«Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — добавили в МИД России. Азербайджан уже начал расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 упал на территории Армении. В Минобороны РФ отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. В результате крушения погибли два члена экипажа Ми-24, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Позже МИД Азербайджана признало, что войска республики сбили российский вертолет. В ведомстве отметили, что сделали это по ошибке и предложили компенсацию.
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