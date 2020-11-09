09 ноября 2020

Москва ответила Баку на слова о «случайно» сбитом вертолете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, вертолет, военный полигон, военные учения
Азербайджан уже начал расследование инцидента в связи с инцидентом Фото: Анна Майорова © URA.RU

МИД России позитивно оценивает тот факт, что Баку сразу признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», — добавили в МИД России. Азербайджан уже начал расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 упал на территории Армении. В Минобороны РФ отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. В результате крушения погибли два члена экипажа Ми-24, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Позже МИД Азербайджана признало, что войска республики сбили российский вертолет. В ведомстве отметили, что сделали это по ошибке и предложили компенсацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...