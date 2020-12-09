09 декабря 2020

Медикам хотят увеличить оплачиваемый отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Медработникам предложили увеличить продолжительность отпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минздрав России предложил предоставлять отдельным категориям медработников дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск за непрерывный стаж работы в системе здравоохранения. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Документом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в три календарных дня, на который могут рассчитывать: врачи общей практики, а также помогающие им медсестры, работающие на терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках; врачи и средний медицинский персонал, работающий в участковой больнице, амбулаторных медучреждениях, в том числе в сельской местности; а также в домах-интернатах всех типов, домах сестринского ухода и хосписах», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на документ.

Кроме того, право на дополнительный отпуск предлагается предоставить участковым терапевтам, педиатрам, участковым медсестрам, врачам скорой помощи и среднему медперсоналу. Реализация такой инициативы будет являться дополнительной гарантией социальной защищенности медицинских работников, уверены в Минздраве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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