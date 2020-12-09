Медикам хотят увеличить оплачиваемый отпуск

Минздрав России предложил предоставлять отдельным категориям медработников дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск за непрерывный стаж работы в системе здравоохранения. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.
«Документом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в три календарных дня, на который могут рассчитывать: врачи общей практики, а также помогающие им медсестры, работающие на терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках; врачи и средний медицинский персонал, работающий в участковой больнице, амбулаторных медучреждениях, в том числе в сельской местности; а также в домах-интернатах всех типов, домах сестринского ухода и хосписах», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на документ.
Кроме того, право на дополнительный отпуск предлагается предоставить участковым терапевтам, педиатрам, участковым медсестрам, врачам скорой помощи и среднему медперсоналу. Реализация такой инициативы будет являться дополнительной гарантией социальной защищенности медицинских работников, уверены в Минздраве.
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