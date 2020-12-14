Свердловский банк проигнорировал рекомендации Центробанка России

Самые большие дивиденды будут выплачены несмотря на экономический кризис и пандемию COVID Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Акционеры ПАО «Меткомбанк» по итогам 9 месяцев 2020 года получат более 823 млн рублей в качестве дивидендов. Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 14 декабря. Ранее Центробанк России рекомендовал финансовым организациям не выплачивать дивиденды.

«В соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО „Меткомбанк“ выплатить по результатам девяти месяцев 2020 года дивиденды по акциям в размере 51,44 рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме», — говорится в проекте решения. По официальным данным банка, в прошлом году по итогам 9 месяцев на дивиденды было выделено 288 млн рублей, в 2018 году — 369,6 млн, в 2017 году — 360,6 млн рублей, в 2016 году — 602,9 млн рублей.

ПАО «Меткомбанк» зарегистрировано в Каменске-Уральском (Свердловская область). Финансовая организация ранее входила в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. В декабре 2017 года собственниками банка стали топ-менеджеры и бизнес-партнеры «Реновы».

Экономика России в 2020 году столкнулась с беспрецедентной остановкой деловой активности ради борьбы с пандемией, обвалом цен на нефть и падением спроса на экспорт. Центробанк России в апреле попросил банки пока не выплачивать дивиденды. В итоге ряд банков и предприятий в результате отказались от выплаты своим акционерам. Среди них — корпорация «ВСМПО-Ависма», «Татнефть» и «Норникель».