В Кремле ответили на вопрос о связи роста цен с падением рубля

Рост цен на продукты не связан с падением курса рубля или инфляцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Понятно, что международная конъюнктура оказывает влияние на различные процессы в экономике. Но что касается нашего сельхозпроизводства, из которого делаются простейшие продукты питания, это трудно объяснить инфляционными процессами», — сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин также не связывает это с курсом национальной валюты.
Ранее Путина обеспокоила ситуация с ценами на продукты. Он уточнил, что должно быть не только достаточно продуктов, но они должны быть по доступным ценам, уточняет «Национальная служба новостей». После этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в