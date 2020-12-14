В Кремле ответили на вопрос о связи роста цен с падением рубля

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Рост цен на продукты не связан с падением курса рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Рост цен на продукты не связан с падением курса рубля или инфляцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понятно, что международная конъюнктура оказывает влияние на различные процессы в экономике. Но что касается нашего сельхозпроизводства, из которого делаются простейшие продукты питания, это трудно объяснить инфляционными процессами», — сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин также не связывает это с курсом национальной валюты.

Ранее Путина обеспокоила ситуация с ценами на продукты. Он уточнил, что должно быть не только достаточно продуктов, но они должны быть по доступным ценам, уточняет «Национальная служба новостей». После этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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