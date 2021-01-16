Лукашенко признался в ошибках на посту президента

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что глубоко убеждён в своей правоте Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал свои ошибки во время пребывания на посту главы государства. Такое заявление он сделал в ходе приема в честь старого Нового года.

«Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже», — сказал Лукашенко. Однако, по его словам, эти «промахи» не являются системными. При этом глава республики подчеркнул, что глубоко убеждён в своей правоте.«Я глубоко убежден, что мы правы. Если мы будем просто анализировать события (это надо делать), рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах», — передает слова Лукашенко БелТА.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Впрочем, граждане не поверили в итоги выборов и начали протестовать.