19 января 2021
18 января 2021

Самое актуальное в Тюменской области на 20 января. Актер Безруков может приехать в Тюмень, закрыт незаконный пансионат для пожилых людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мультимедийной выставки про разведчика Николая Кузнецова. Екатеринбург, безруков сергей
Актер Сергей Безруков может посетить Тюмень для поддержки «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЕР привлечет актеров перед выборами — закрыт незаконный дом для пожилых людей — пройдет суд над пенсионером — тюменка отсудила деньги за некачественную отделку квартиры. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:

«Единая Россия» позовет актера Безрукова

  • Региональное отделение партии «Единая Россия» пригласит известных актеров для привлечения избирателей на предстоящих выборах в облдуму. В частности, в Тюмень может приехать Сергей Безруков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическим кругам.

Выявлен незаконный пансионат для престарелых

В Тюмени будут судить пенсионера

  • Дело пенсионера, который пришел на вокзал с заряженным револьвером, передано в тюменский суд. Об этом сообщает пресс-служба уральского управления МВД на транспорте.

Тюменка отсудила деньги у застройщика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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