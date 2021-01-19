Актер Сергей Безруков может посетить Тюмень для поддержки «Единой России»
ЕР привлечет актеров перед выборами — закрыт незаконный дом для пожилых людей — пройдет суд над пенсионером — тюменка отсудила деньги за некачественную отделку квартиры. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 января — в обзоре URA.RU:
«Единая Россия» позовет актера Безрукова
- Региональное отделение партии «Единая Россия» пригласит известных актеров для привлечения избирателей на предстоящих выборах в облдуму. В частности, в Тюмень может приехать Сергей Безруков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическим кругам.
Выявлен незаконный пансионат для престарелых
- В Тюмени прекращена незаконная деятельность частного дома престарелых. Пансионат для пожилых людей работал в Восточном округе Тюмени на улице Широтной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В Тюмени будут судить пенсионера
- Дело пенсионера, который пришел на вокзал с заряженным револьвером, передано в тюменский суд. Об этом сообщает пресс-служба уральского управления МВД на транспорте.
Тюменка отсудила деньги у застройщика
- Жительница Тюмени отсудила у тюменского застройщика 683 тысячи рублей за некачественную отделку квартиры. Информация об этом указана на официальном сайте Калиниского районного суда.
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