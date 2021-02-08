Суд изменил решение по аресту главреда «Медиазоны»

Срок ареста главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову сокращен до 15 суток. Изменение приговора произошло на апелляционном заседании в Мосгорсуде.
«Мосгорсуд находит, что в суде первой инстанции не учли роль Смирнова в организации акции и его работу журналистом. Судья сокращает срок ареста до 15 суток», — пишет «Медиазона». При этом судья Илья Козлов посчитал доказательства виновности журналиста убедительными, а потому не отменил приговор.
Смирнова задержали после несогласованных акций протеста, проходивших в России 23 января. В Twitter он репостнул запись, в которой содержалась шутка о нем самом, а также информация о дате и времени начала массовой акции. Правоохранительные органы посчитали его организатором митинга, после чего суд арестовал его на 25 суток.
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