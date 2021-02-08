Суд изменил решение по аресту главреда «Медиазоны»

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Судья Илья Козлов посчитал арест Сергея Смирнова справедливым, но уменьшил срок журналисту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Срок ареста главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову сокращен до 15 суток. Изменение приговора произошло на апелляционном заседании в Мосгорсуде.

«Мосгорсуд находит, что в суде первой инстанции не учли роль Смирнова в организации акции и его работу журналистом. Судья сокращает срок ареста до 15 суток», — пишет «Медиазона». При этом судья Илья Козлов посчитал доказательства виновности журналиста убедительными, а потому не отменил приговор.

Смирнова задержали после несогласованных акций протеста, проходивших в России 23 января. В Twitter он репостнул запись, в которой содержалась шутка о нем самом, а также информация о дате и времени начала массовой акции. Правоохранительные органы посчитали его организатором митинга, после чего суд арестовал его на 25 суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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