В городах Дальнего Востока завершились несанкционированные акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. На них пришли меньше человек, чем было зарегистрировано на сайте «Свободу Навальному».
«В Благовещенске за Навального не вышел никто», — говорится в сообщении telegram-канала «Актуальная политика». На сайте «Свободу Навальному» при этом обещалось, что на акцию зарегистрированы больше тысячи человек.
Тем временем в Магадане вышли не более 40 человек. На сайте «Свободу Навальному было заявлено 350 протестующих.
На центральную площадь Южно-Сахалинска пришли не больше 80 человек. На сайте «Свободу Навальному» зарегистрировалось не менее 800 протестующих.
В Чите вышли три человека. Но на сайте «Свободу Навальному» заявлено больше одной тысячи протестующих.
В Петропавловске-Камчатском также подошла к концу акция в поддержку Навального. СМИ насчитали не более 30-40 человек вместо заявленных на сайте 730 участников, то есть 4-5%.
Во Владивостоке сохраняется тенденция явки на незаконные акции ниже 5% от заявленного. Вместо обещанных 5 900 человек за Навального вышли, по оценке местных СМИ, не более 300 участников.
В Хабаровске вышли не более 120 человек. В свою очередь на сайте Навального говорится о более четырех тысяч протестующих.
Подписывайтесь на URA.RU в