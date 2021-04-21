Акции в поддержку Навального на Дальнем Востоке провалились. Фото

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Акции в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск, протест, фургал сергей портрет, хабаровск, я мы сергей фургал
В каждом крупном городе Дальнего Востока вышло меньше людей, чем заявлено на сайте «Свободу Навальному» Фото:
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Митинги Навального

В городах Дальнего Востока завершились несанкционированные акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. На них пришли меньше человек, чем было зарегистрировано на сайте «Свободу Навальному».

«В Благовещенске за Навального не вышел никто», — говорится в сообщении telegram-канала «Актуальная политика». На сайте «Свободу Навальному» при этом обещалось, что на акцию зарегистрированы больше тысячи человек.

Благовещенск
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Тем временем в Магадане вышли не более 40 человек. На сайте «Свободу Навальному было заявлено 350 протестующих.

Магадан
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На центральную площадь Южно-Сахалинска пришли не больше 80 человек. На сайте «Свободу Навальному» зарегистрировалось не менее 800 протестующих.

Южно-Сахалинск
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В Чите вышли три человека. Но на сайте «Свободу Навальному» заявлено больше одной тысячи протестующих.

Чита
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В Петропавловске-Камчатском также подошла к концу акция в поддержку Навального. СМИ насчитали не более 30-40 человек вместо заявленных на сайте 730 участников, то есть 4-5%.

Петропавловск-Камчатский
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Во Владивостоке сохраняется тенденция явки на незаконные акции ниже 5% от заявленного. Вместо обещанных 5 900 человек за Навального вышли, по оценке местных СМИ, не более 300 участников.

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В Хабаровске вышли не более 120 человек. В свою очередь на сайте Навального говорится о более четырех тысяч протестующих.

Хабаровск
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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