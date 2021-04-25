Индексация пенсий работающих граждан может произойти ближе к выборам, не исключил Сергей Леонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти РФ в преддверии выборов могут объявить об индексации пенсий работающим пенсионерам. Так россиян попробуют замотивировать пойти на избирательные участки. Прогнозом в разговоре с URA.RU поделился сенатор Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов.

«В Госдуму много раз вносили законопроекты об индексации пенсий работающим. Также об этом говорили главы фракций на встрече с президентом. Учитывая этот напор и близость выборов, я не исключаю, что власть сделает шаг назад по пенсионной реформе и индексациям работающим, чтобы привлечь избирателей к партии власти», — сказал URA.RU Леонов.

Президент РФ Владимир Путин мог не упомянуть о работающих пенсионерах в ходе послания Федеральному собранию, чтобы использовать козырь ближе к выборам, не исключил сенатор. «Трудно судить за президента, но думаю, что решения еще будут приниматься перед выборами. Думаю, что это все продумано в администрации президента. Но не все сразу», — добавил Леонов.

Повышение ЦБ ключевой ставки косвенно говорит о будущем повышении выплат работающим, добавил сенатор от Курской области Валерий Рязанский. «ЦБ повысил ставку — значит инфляция выросла. Поэтому решение могут принять и исходя из этих соображений», — уточнил Рязанский. При этом сенатор не исключил, что индексация пенсий отложилась из-за нехватки средств. «Предложения правительства об индексации президенту поступили. Но перед посланием, вероятно, была дилемма — или поддержать семьи с детьми, или работающих пенсионеров. В дальнейшем все будет зависеть от бюджетных возможностей», — добавил Рязанский.

Днем ранее, 24 апреля, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что об индексации выплат работающим пенсионерам объявят в ближайший месяц. По его словам, Путин не объявил о повышении выплат в ходе послания из-за плохой работы правительства.