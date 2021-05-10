Зампрокурора найден мертвым в Москве

В Москве скончался зампрокурора из Санкт-Петербурга Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве обнаружено тело заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга. Труп нашел его друг.

«Труп 34-летнего юриста был обнаружен вечером в субботу в квартире на улице Изумрудной. Тело обнаружил его друг, хозяин квартиры. Признаков насилия на трупе не обнаружено», — передает сайт MK.RU. По предварительной версии, зампрокурора скончался от сердечного приступа.

Раньше погибший работал в Москве помощником прокурора Таганской межрайонной прокуратуры. По данным издания, отец юриста — депутат Госдумы России, физик, профессор, член-корреспондент РАН.