Путин заявил о зачистках на Украине после ареста своего кума

Президент России считает, что в соседнем регионе избирательно зачищают политическое поле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

На Украине началась зачистка политического поля. Об этом заявляет президент России Владимир Путин. Так, 11 мая председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого называют кумом российского президента, обвинили в госизмене.

«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные», — заявил президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Украинская прокуратура 11 мая Медведчуку и его коллеге, Тарасу Козаку, предъявила обвинение в госизмене. СБУ подозревает его в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. 13 мая суд Киева отправил украинского политика под домашний арест. Ранее Медведчук рассказывал, что является кумом президента Владимира Путина (российский лидер в 2004 году стал крестным отцом его дочери).