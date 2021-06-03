Совет при Минтрансе: почему в регионах нет дорожной разметки

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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, дорожная развязка, магистраль, путепровод, дорога, улица свободы
Наказывать дорожные организации за отсутствие разметки бессмысленно Фото:

В российских регионах остро стоит проблема отсутствия дорожной разметки из-за нехватки финансирования отрасли. Об этом URA.RU сообщил председатель Общественного совета Минтранса РФ, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин.

«Не существует ни одной дорожной организации в РФ, которая не сделает весеннюю разметку по причине раздолбайства, нежелания, злого умысла. Существует одна единственная причина. Нет у них на это денег. Других причин не бывает. Я не сталкивался ни разу со случаем, когда у дорожной организации были деньги на приобретение разметочных материалов, а они взяли и не сделали разметку», — сказал Блинкин.

Он считает, что в данном случае дорожные службы наказывать бесполезно. По его мнению, проблему можно решить с помощью адекватного финансирования дорожного хозяйства и рационального контроля за расходованием средств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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