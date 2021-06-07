В Госдуме подготовили новые изменения ПДД для водителей

Правила дорожного движения хотят превратить в законы, инвалидам могут дать право бесплатной парковки на любых местах, для скрывшихся с места аварии водителей введут альтернативное наказание. Эти вопросы обсуждались в рамках «автомобильной» рабочей группы Экспертного совета Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Правила дорожного движения должны быть не нормативным актом, а законом», — передает слова главы комитета Ярослава Нилова «Российская газета».
Он пояснил, что сейчас изменения в правила затягиваются, в результате они безнадежно устаревают. По мнению Нилова, изменить закон быстрее и легче, чем нормативный акт. Кроме этого, эксперты рабочей группы призвали разрешить парковать машины инвалидов бесплатно на любых парковочных местах. Представитель мотосообщества Андрей Иванов предложил также ввести понятие «временный инвалид» для людей, которые инвалидами не являются, но получили серьезную травму.
Еще одна инициатива касается водителей, которые скрылись с места ДТП. Для них могут предусмотреть альтернативное наказание в виде штрафа или предупреждения. Сейчас за это нарушение предусмотрено только лишение прав. Отмечается, что все эти предложения будут продвигаться в Госдуме следующего созыва.
В конце мая стало известно, что Совфед готовит новые штрафы для автомобилистов. В частности, водителей будет ожидать наказание за оставление автомобиля на парковках, предназначенных для специальной техники. Правило касается не только автомобилей, но и закрытых шлагбаумов, установленных на территории многоквартирных домов, дополняет «
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