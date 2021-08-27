Актриса Федункив вышла замуж

Комедийная актриса Марина Федункив сыграла свадьбу с итальянским бизнесменом Стефано Маджи в отеле премиального уровня Hyatt Regency в центре Москвы. Об сообщают журналисты, работающие на месте события.
«В списках гостей: Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Айза Долматова, Лера Кудрявцева, Екатерина Скулкина, Елена Малышева и многие другие», — сообщает портал Starhit. На торжество пришел и коллега невесты по сериалу «Реальные пацаны» Николай Наумов.
Федункив
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