27 августа 2021

Актриса Федункив вышла замуж

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Федункив Марина. Элина Камирен, федункив марина
Марина Федункив сыграла пышную свадьбу Фото:

Комедийная актриса Марина Федункив сыграла свадьбу с итальянским бизнесменом Стефано Маджи в отеле премиального уровня Hyatt Regency в центре Москвы. Об сообщают журналисты, работающие на месте события.

«В списках гостей: Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Айза Долматова, Лера Кудрявцева, Екатерина Скулкина, Елена Малышева и многие другие», — сообщает портал Starhit. На торжество пришел и коллега невесты по сериалу «Реальные пацаны» Николай Наумов.

Федункив зарегистрировала брак с Маджи несколько месяцев в МФЦ, а саму свадьбу отложила на свое 50-летие. Ранее актриса рассказывала о совместной жизни с мужем-наркоманом в течение 13 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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