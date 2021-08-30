В МВД РФ признали пребывание белорусского комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным на территории России. В ведомстве также отметили, что если комик не покинет страну самостоятельно, то его депортируют на родину.
Пользователи соцсетей поспорили о справедливости данного решения. Некоторые считают, что комика необходимо незамедлительно выгнать из страны, другие же уверены, что Мирзализаде этого не заслужил.
Судьбу Идрака Мирзализаде сравнили с судьбой Гарри Поттера
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Некоторые пользователи считают, что комика осудили несправедливо
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В Twitter предположили, при каких условиях Мирзализаде мог стать желанным гостем в России
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Часть пользователей поддержала решение МВД РФ
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В соцсетях готовы сами выдворить комика из страны
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Другие ждут Мирзализаде в своих странах
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Некоторые уверены, что журналист Владимир Соловьев сыграл на руку популярности комика
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В соцсетях считают, что дело Идрака Мирзализаде поспособствовало распространению его спорной шутки
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В отношении юмориста завели административное дело, Мосгорсуд признал решение законным. Комика арестовали на 10 суток из-за разжигания межнациональной розни после шутки о «любви русских к фекалиям». Мирзализаде извинился после отбывания наказания.