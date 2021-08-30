В соцсетях поспорили из-за депортации комика Мирзализаде. «Если не уедет, я ему сам помогу»

30 августа 2021 в 22:52 Размер текста - 17 +

Пребывание Идрака Мирзализаде признали нежелательным после шутки о фекалиях Фото: Размик Закарян © URA.RU В МВД РФ признали пребывание белорусского комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным на территории России. В ведомстве также отметили, что если комик не покинет страну самостоятельно, то его депортируют на родину. Пользователи соцсетей поспорили о справедливости данного решения. Некоторые считают, что комика необходимо незамедлительно выгнать из страны, другие же уверены, что Мирзализаде этого не заслужил. Судьбу Идрака Мирзализаде сравнили с судьбой Гарри Поттера Скрин: Twitter Некоторые пользователи считают, что комика осудили несправедливо Скрин: Twitter В Twitter предположили, при каких условиях Мирзализаде мог стать желанным гостем в России Скрин: Twitter Часть пользователей поддержала решение МВД РФ Скрин: Twitter В соцсетях готовы сами выдворить комика из страны Скрин: Twitter Другие ждут Мирзализаде в своих странах Скрин: Twitter Некоторые уверены, что журналист Владимир Соловьев сыграл на руку популярности комика Скрин: Twitter В соцсетях считают, что дело Идрака Мирзализаде поспособствовало распространению его спорной шутки Скрин: Twitter В отношении юмориста завели административное дело, Мосгорсуд признал решение законным. Комика арестовали на 10 суток из-за разжигания межнациональной розни после шутки о «любви русских к фекалиям». Мирзализаде извинился после отбывания наказания. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.