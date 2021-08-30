В соцсетях поспорили из-за депортации комика Мирзализаде. «Если не уедет, я ему сам помогу»

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Пребывание Идрака Мирзализаде признали нежелательным после шутки о фекалиях Фото:

В МВД РФ признали пребывание белорусского комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным на территории России. В ведомстве также отметили, что если комик не покинет страну самостоятельно, то его депортируют на родину.

Пользователи соцсетей поспорили о справедливости данного решения. Некоторые считают, что комика необходимо незамедлительно выгнать из страны, другие же уверены, что Мирзализаде этого не заслужил.

Судьбу Идрака Мирзализаде сравнили с судьбой Гарри Поттера
Некоторые пользователи считают, что комика осудили несправедливо
В Twitter предположили, при каких условиях Мирзализаде мог стать желанным гостем в России
Часть пользователей поддержала решение МВД РФ
В соцсетях готовы сами выдворить комика из страны
Другие ждут Мирзализаде в своих странах
Некоторые уверены, что журналист Владимир Соловьев сыграл на руку популярности комика
В соцсетях считают, что дело Идрака Мирзализаде поспособствовало распространению его спорной шутки

В отношении юмориста завели административное дело, Мосгорсуд признал решение законным. Комика арестовали на 10 суток из-за разжигания межнациональной розни после шутки о «любви русских к фекалиям». Мирзализаде извинился после отбывания наказания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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