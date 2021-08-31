Шойгу: люди пытаются покинуть Афганистан ценой своих жизней

Сергей Шойгу поблагодарил летчиков и медиков, которые помогали эвакуировать людей из Афганистана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Ситуация в Афганистане критическая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, люди пытаются покинуть страну даже ценой собственной жизни.

«Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», — цитирует Сергея Шойгу РИА «Новости».

Министр напомнил, что по поручения президента РФ Владимира Путина с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации вывезли из Афганистана граждан России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. Для этого привлекли три самолета Ил-76МД и один Ил-62. Шойгу также поблагодарил российских летчиков и медиков, которые помогали эвакуировать людей.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США решили вывести оттуда свои войска. После этого движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) перешло в активное наступление. Дипломатическое представительство РФ в Кабуле эвакуировало часть российских граждан из Афганистана. Посол Дмитрий Жирно завил, что оставшиеся в стране дипломаты продолжат работу в штатном режиме. Россия установила рабочие контакты с новыми властями Афганистана, сообщает агентство Nation News.