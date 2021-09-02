Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ

Минимальный балл по математике — 39, по русскому языку — 40 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минпросвещения РФ утвердило количество минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные министерству учебные заведения. Проект был опубликован на официальном сайте нормативно правовых актов.

«Минимальное количество баллов по обществознанию — 42, по русскому языку, информатике и географии — 40, математике — 39, физике, биологии, химии — 36, истории — 35, литературе — 32, иностранному языку — 30. Общественное обсуждение проекта продлится до 16 сентября 2021 года», — сказано в документе .

Ранее URA.RU рассказало, как изменятся задания ЕГЭ в 2022 году. Лидер партии «КПРФ» Геннадий Зюганов заявил о планах отменить ЕГЭ, пишет «Национальная служба новостей».