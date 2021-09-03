Талибы захватили последний оплот светской оппозиции в Афганистане

В регионе происходили ожесточенные боевые действия, отмечает газета Yeni?afak Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) полностью взяло под контроль всю территорию Афганистана. Провинция Панджшер 3 сентября перешла к талибам.

«Провинция Панджшер, которая находится в 150 км к северо-востоку от Кабула и где происходили ожесточенные столкновения между силами Талибана и повстанцами, перешла под контроль талибов. Таким образом, движение получило полное господство на всей территории Афганистана», — передает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле.

В это же время силы национального сопротивления в афганской провинции опровергли распространяемую информацию о том, что талибам удалось полностью захватить указанный регион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Паджшере.

Представители движения захватили власть в Афганистане 15 августа, после чего президент ушел в отставку и уехал из страны. Ранее талибы объявили о полной независимости Афганистана. США полностью вывели войска из страны. Боевики устроили салюты из автоматического оружия в честь этого, передает «Национальная служба новостей». Талибы заявили, что закончилась 20-летняя оккупация страны США и НАТО.