Бывший вице-президент Афганистана: талибам помогает Пакистан

Террористические группировки поддерживаются Пакистаном, сказал Салех фото: unn.com.ua

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех обвинил Пакистан в поддержке террористической организации «Талибан» (запрещена РФ) при наступлении на Панджшер. Об этом он заявил в видеообращении.

«Ситуация непростая. Мы столкнулись со вторжением „Талибана“, их союзников из „Аль-Каида“ (запрещена в РФ), региональных террористических группировок, которые, как обычно, поддерживаются Пакистаном. Мы оказываем им сопротивление и не собираемся сдаваться», — сказал Салех. Видеообращение опубликовала журналистка телеканала BBC World News Ялда Хаким в своем Twitter.

После захвата Афганистана талибами Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства. В обращении он рассказал, что во время отражения нападений движения «Талибан» на Панджшеру погибло около 350 талибов.

Ранее сообщалось, что силы национального сопротивления в афганской провинции опровергли распространяемую информацию о том, что талибам удалось полностью захватить указанный регион. Представители движения захватили власть в Афганистане 15 августа, после чего президент ушел в отставку и уехал из страны.