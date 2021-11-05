Ученые нашли ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID

По словам ученых, этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые из Оксфордского университета нашли ген, который почти в два раза увеличивает риск тяжелого течения COVID-19. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Genetics.

Отмечается, что исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), который выявил хромосомную территорию 3p21.31, связанную с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе. «Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», — сообщается в докладе ученных.

По словам исследователей, этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Они также отметили, что это не единственная причина дыхательных осложнений при COVID, так как важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия.

Ранее кандидат биологических наук Александр Панчин заявил, что третья доза вакцины от коронавируса, введенная через полгода после двухэтапной вакцинации, снижает риск заражения COVID в десять раз. Еще больше, по словам ученого, снижается риск тяжелого течения болезни.