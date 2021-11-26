Вдова погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП

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По словам женщины, ее муж работал горняком в течение 30 лет Фото:
новость из сюжета
В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

За десять дней до трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе уже был пожар. Об этом сообщила Светлана Задера, жена погибшего шахтера Бориса Пиялкина.

«Пятнадцатого они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали», — сказала вдова в разговоре с журналистами РИА «Новости».

Помимо этого, женщина сообщила, что в шахту с проверкой приходил Роспотребнадзор, однако никаких действий не было предпринято. Уровень метана давно превышал норму, об этом свидетельствовали показатели датчика, с которым работал муж Светланы.

«Он говорил, что „датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал“. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали», — передает слова женщины информационное агентство.

Трагедия случилась утром 25 ноября. В шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошло задымление, там находилось 285 человек. Большинство работников были выведены горноспасателями, однако затем и последних отозвали из-за угрозы взрыва. Погибло 52 человека — 46 шахтеров и 6 спасателей. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв метана.

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© Служба новостей «URA.RU»
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