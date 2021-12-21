В соцсетях позавидовали детям из-за новых выплат. «Только родились и сразу 10 тысяч»

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Город во время пандемии коронавирусной инфекции. Курган , семья, материнство, дети, зима, молодые родители, детская коляска
В соцсетях не понимают, почему выплаты хотят ввести именно для семей с детьми Фото:

Пользователи соцсетей позавидовали детям после предложения «Справедливой России — За правду» о введении выплат для семей с несовершеннолетними. Они возмутились, почему не сделают выплаты для остальных категорий граждан. Другие комментаторы сомневаются, что законопроект будет принят.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о введении ежемесячного базового дохода с 1 января следующего года. Они предложили ввести ежемесячную выплату на каждого члена семьи, где есть дети до 18 лет. Если инициативу одобрят, то им будут платить по 10 тысяч рублей. Общий объем расходов может составить 7,2 трлн рублей в год.

Россияне возмутились предложением о введении выплат
Пользователи соцсетей тоже захотели выплату 10 тыс рублей
… пенсионеры поддержали это высказывание
В соцсетях хотят выплаты всем россиянам
Комментаторы не понимают, почему им не положены выплаты
Другие не верят, что законопроект примут
… и иронизируют над инициативой
Некоторые посчитали, что в бюджете нет денег на эти выплаты (на самом деле потребуется 7,2 трлн рублей)

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Пользователи соцсетей позавидовали детям после предложения «Справедливой России — За правду» о введении выплат для семей с несовершеннолетними. Они возмутились, почему не сделают выплаты для остальных категорий граждан. Другие комментаторы сомневаются, что законопроект будет принят. Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о введении ежемесячного базового дохода с 1 января следующего года. Они предложили ввести ежемесячную выплату на каждого члена семьи, где есть дети до 18 лет. Если инициативу одобрят, то им будут платить по 10 тысяч рублей. Общий объем расходов может составить 7,2 трлн рублей в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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