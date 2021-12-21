В соцсетях не понимают, почему выплаты хотят ввести именно для семей с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи соцсетей позавидовали детям после предложения «Справедливой России — За правду» о введении выплат для семей с несовершеннолетними. Они возмутились, почему не сделают выплаты для остальных категорий граждан. Другие комментаторы сомневаются, что законопроект будет принят.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о введении ежемесячного базового дохода с 1 января следующего года. Они предложили ввести ежемесячную выплату на каждого члена семьи, где есть дети до 18 лет. Если инициативу одобрят, то им будут платить по 10 тысяч рублей. Общий объем расходов может составить 7,2 трлн рублей в год.

Россияне возмутились предложением о введении выплат Скриншот «ВКонтакте»

Пользователи соцсетей тоже захотели выплату 10 тыс рублей Скриншот «ВКонтакте»

… пенсионеры поддержали это высказывание Скриншот «ВКонтакте»

В соцсетях хотят выплаты всем россиянам Скриншот Telegram

Комментаторы не понимают, почему им не положены выплаты Скриншот «ВКонтакте»

Другие не верят, что законопроект примут Скриншот Telegram

… и иронизируют над инициативой Скриншот «ВКонтакте»

Некоторые посчитали, что в бюджете нет денег на эти выплаты (на самом деле потребуется 7,2 трлн рублей) Скриншот «ВКонтакте»