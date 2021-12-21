В ПФР напомнили об автоматических надбавках к пенсии

Пенсионеры старше 80 лет могут не обращаться в ПФР для получения надбавки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После достижения 80 лет пожилым людям положена автоматическая прибавка к страховой пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

«По достижении 80 лет пенсионер автоматически получает прибавку к страховой пенсии. Обращаться в ПФР не нужно», — указано в telegram-канале ПФР.

Ранее в ПФР сообщили, что надбавка к пенсии положена тем, кто работал в сельской местности не менее 30 лет. С 1 января право на прибавку будет сохраняться независимо от места проживания, сообщает «Общественное телевидение России». До этого пенсионеры теряли надбавку после переезда из села в город.